Про це нардеп написав у соцмережі Facebook.
Дмитро Гурін зазначив, що у Київському інституті пульмонології, за словами завідувачки одного з відділень, вакцинуватися погодилися 20% лікарів.
“Сама завідувачка вже двічі хворіла на COVID-19, але “не відчуває внутрішньої впевненості в необхідності вакцинації”. Що це означає на практиці? 80% “лікарів” потрібно звільнити, а їхню зарплатню віддати 20%”, – сказав депутат.
На його думку, людей, які не вважають за потрібне робити щеплення, не можна вважати лікарями.
“Питають: “Хто ж тоді буде лікувати?” Вочевидь, люди, які не вважають за потрібне вакцинуватися, не можуть вважатися лікарями, тому, якщо їх звільнять, залишаться працювати справжні лікарі. Вони і будуть лікувати”, – резюмував Гурін.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- Раніше повідомлялося, що Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини проти коронавірусу COVID-19. Наразі підписано попередні угоди з шістьма виробниками.