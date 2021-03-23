Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін вважає, що потрібно звільняти лікарів, які відмовляються вакцинуватися проти COVID-19.

Про це нардеп написав у соцмережі Facebook.

Дмитро Гурін зазначив, що у Київському інституті пульмонології, за словами завідувачки одного з відділень, вакцинуватися погодилися 20% лікарів.

“Сама завідувачка вже двічі хворіла на COVID-19, але “не відчуває внутрішньої впевненості в необхідності вакцинації”. Що це означає на практиці? 80% “лікарів” потрібно звільнити, а їхню зарплатню віддати 20%”, – сказав депутат.

На його думку, людей, які не вважають за потрібне робити щеплення, не можна вважати лікарями.

“Питають: “Хто ж тоді буде лікувати?” Вочевидь, люди, які не вважають за потрібне вакцинуватися, не можуть вважатися лікарями, тому, якщо їх звільнять, залишаться працювати справжні лікарі. Вони і будуть лікувати”, – резюмував Гурін.