Об этом сообщает горсовет Дрогобыча.

“После перерыва в работе в Дрогобыче заработал завод автокранов. Сегодня здесь производят военные краны и экскаваторы, которые ничем не уступают по качеству и мощности иностранным. Кроме этого, здесь ремонтируют и модернизируют старые краны и экскаваторы. Особенностью этого завода является то, что в Украине такое предприятие единственное, а его продукция соответствует стандартам НАТО”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что предприятие наладило сотрудничество с ВСУ. Там получат отечественный военный автокран КТА-25 на шасси КрАЗа и военный экскаватор ЕОВ4421МУ.

На заводе уточняют, что такой кран потребляет меньше топлива, является более мощным и простым в управлении. Его технические возможности позволяют эффективно работать в зоне проведения военных действий.

Отмечается, что это единственное в Украине предприятие по выпуску такой продукции.