Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

“Ситуация с транспортом сложная. Сегодня утром выход автобусов АТП-1 на маршруты составлял более 40 %, а частных тоже примерно 40 %, троллейбусы и трамваи были в большем количестве. В обед на маршрутах частных перевозчиков ездило лишь 10 %. Соответственно было много жалоб от жителей на работу транспорта. Было много конфликтных ситуаций, были драки, было так, что транспорт простаивал больше часа. Также с сегодняшнего дня работает полиция и Укртрансбезпека, которые накладывают штрафы на водителей и перевозчиков, которые не соблюдают постановления, и в транспорте есть более 10 пассажиров. Полиция уже вынесла 5 постановлений по 17 тыс. грн на водителей. Завтра будут еще более жесткие методы”, – рассказала заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

Поэтому, для урегулирования ситуации, комиссия городского совета приняла решение о приостановлении бесплатной перевозки в общественном транспорте Львова лиц всех льготных категорий.

Подчеркивается, что решение вступит в силу с понедельника, 23 марта, и будет действовать до окончания карантина.

“Ситуация не типичная, и должны соблюдать постановление Кабмина. Часто медсестры, врачи не могут сесть в транспорт, потому что из уважения пропускают льготников. Поэтому должны информировать людей и объяснить, что есть карантин, надо быть дома, в том числе лицам группы риска, и дать возможность доехать на работу тем людям, которые обеспечивают жизнедеятельность города”, – добавил мэр Львова Андрей Садовый.