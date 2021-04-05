4 апреля во Львове на 68 году жизни умерла известная украинская художница, иллюстратор и писательница Виктория Ковальчук. Причиной смерти стал коронавирус.

Об этом в Facebook написали родственники художницы.

“Сегодня, 04.04.2021 года, раба Божья Виктория-Вера покоится. Прости ей, Боже, все грехи и даруй ей Царство Небесное. Это был человек не от мира сего. О прощание и похороны будет сообщено отдельно”, – говорится в сообщении.

Виктория Ковальчук была члена Национального союза художников Украины, лауреатом государственной премии имени Леси Украинки и литературной премии имени Елены Пчелки, а также дипломанткой республиканских и всесоюзных конкурсов “Искусство книги”, международных художественных выставок.

Родилась Виктория Ковальчук на Волыни, но жила во Львове. Она проиллюстрировала около 200 книг различных жанров, среди них более 30 книг для детей. Кроме того, Виктория Ковальчук автором сказок для детей.

Художница проиллюстрировала украинский “Букварь”, который получил диплом I-й степени на Всеукраинском конкурсе “Искусство книги” в 2000 году и был назван лучшей книгой года. Букварь выдержал девять переизданий.

Виктория Ковальчук она является автором книг “О фею Дорофею” (Маленькие рассказы для маленьких детей), “Путешествие с Ночным постояльцем” (Бучач глазами Шмуэля Агнона), “Гусеница Мотя, война и любовь – Правдивая сказка”, “Сказка о вороне, которая хотела остаться черной “.

Немного работ Виктории Ковальчук: