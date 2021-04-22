Про це повідомляє поліція Донецької області.
Повідомляється, що сьогодні в супермаркет в Приморському районі Маріуполя забіг чоловік і сокирою почав трощити майно.
“Поліцейські встановили порушника – ним виявився 35-річний місцевий житель. За попередньою інформацією, чоловік скоїв порушення через конфлікт між своєю дружиною і персоналом установи. Працівник зробив жінці зауваження на те, що вона знаходиться в публічному місці без захисної маски під час карантину”, – йдеться в повідомленні.
Фото: Нацполіція
Даний факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Зазначимо, згідно з опублікованими в соціальних мережах відео, інцидент стався в супермаркеті АТБ.
- У Сан-Франциско (США) 24-річна дівчина відмовилася вдягнути захисну маску на прохання водія таксі Uber, а після цього бризнула йому в очі перцевим балончиком і намагалася вкрасти мобільний телефон. Її заарештували.