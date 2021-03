Про це повідомляє ВВС.

Поліція пред’явила їй кілька звинувачень, в тому числі – “напад із застосуванням їдкої хімічної речовини”.

Дівчина була однією з трьох пасажирок таксі. Водій попросив їх вдягнути маски, але вони відмовилися. При цьому, одна з дівчат кашляла.

Через кілька хвилин водій зупинився і відмовився їхати далі, поки всі пасажирки не вдягнуть маски. У них відбулася сварка і дівчата вийшли. Коли водій все ще стояв на узбіччі, одна з них нахилилася до відчиненого вікна автомобіля і бризнула йому в очі вміст балончика, схожого на перцевий.

An Uber driver was assaulted and coughed on by a maskless woman in San Francisco. He drove to a gas station so she could buy a mask. She refused, then began yelling. The attack was caught on his dashcam video. pic.twitter.com/SASeSOERy5

— CBS News (@CBSNews) March 11, 2021