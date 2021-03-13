У Сан-Франциско (США) 24-річна дівчина відмовилася вдягнути захисну маску на прохання водія таксі Uber, а після цього бризнула йому в очі перцевим балончиком і намагалася вкрасти мобільний телефон. Її заарештували.

Про це повідомляє ВВС.

Поліція пред’явила їй кілька звинувачень, в тому числі – “напад із застосуванням їдкої хімічної речовини”.

Дівчина була однією з трьох пасажирок таксі. Водій попросив їх вдягнути маски, але вони відмовилися. При цьому, одна з дівчат кашляла.

Через кілька хвилин водій зупинився і відмовився їхати далі, поки всі пасажирки не вдягнуть маски. У них відбулася сварка і дівчата вийшли. Коли водій все ще стояв на узбіччі, одна з них нахилилася до відчиненого вікна автомобіля і бризнула йому в очі вміст балончика, схожого на перцевий.

An Uber driver was assaulted and coughed on by a maskless woman in San Francisco. He drove to a gas station so she could buy a mask. She refused, then began yelling. The attack was caught on his dashcam video. pic.twitter.com/SASeSOERy5 — CBS News (@CBSNews) March 11, 2021

У поліції повідомили, що друга пасажирка вирішила здатися правоохоронцям за власним бажанням.

Згідно з обмежувальними заходами, які діють в Сан-Франциско для запобігання поширенню коронавіруса, громадяни зобов’язані носити маски, які прикривають ніс і рот в межах двох метрах від когось, хто не є членом їх сім’ї. Обов’язково носити маски в громадських місцях і транспорті.

У Департаменті поліції Сан-Франциско (SFPD) зазначили, що інцидент записано на камеру автомобільного відеореєстратора. Інцидент кваліфікували, як “безсердечну зневагу до безпеки і благополуччя обслуговуючого персоналу в розпал смертельної пандемії”.

“Ми дуже серйозно ставимося до такої поведінки в Сан-Франциско, і прагнемо забезпечити справедливість в цьому випадку”, – сказано в заяві.