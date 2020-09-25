Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Рейс организовали ради украинцев, которые не могут вернуться домой из Китая.
“МИД Украины, авиакомпании МАУ и нашим зарубежным партнерам удалось создать необходимые условия для осуществления авиарейса 26 сентября”, – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что посадку в Дели осуществят для того, чтобы индийские студенты украинских ВУЗов могли прилететь на учебу. Им разрешен въезд в страну, несмотря на запрет для въезда для иностранных граждан.
На сегодняшний день прямого авиасообщения между Украиной, Китаем и Индией нет.
- 25 июля Международные авиалинии Украины опубликовали обновленную летную программу на август. Компания отменила или сократила несколько направлений.