26 сентября авиакомпания МАУ осуществит рейс из китайского Тяньцзиня в Киев. Также будет осуществлена промежуточная посадка в Дели (Индия).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Рейс организовали ради украинцев, которые не могут вернуться домой из Китая.

“МИД Украины, авиакомпании МАУ и нашим зарубежным партнерам удалось создать необходимые условия для осуществления авиарейса 26 сентября”, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что посадку в Дели осуществят для того, чтобы индийские студенты украинских ВУЗов могли прилететь на учебу. Им разрешен въезд в страну, несмотря на запрет для въезда для иностранных граждан.

На сегодняшний день прямого авиасообщения между Украиной, Китаем и Индией нет.