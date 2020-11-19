Неизвестный сообщил в полицию о минировании телеканала "Общественное Николаев", где должны были состояться дебаты между кандидатами на должность городского головы Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о заминировании помещения телеканала поступило около 19:00. На место приехали взрывотехники, кинолог, спасатели и следственно-оперативная группа, правоохранители проверяют информацию. По состоянию на 20:07 взрывоопасных предметов не нашли.

В полиции напомнили, что лжеминерам грозит до шести лет тюремного заключения.

“Общественное” сообщает, что на телеканале в 19:20 19 ноября должны были пройти дебаты между Александром Сенкевичем и Владиславом Чайкой, которые будут бороться за пост мэра Николаева во втором туре.

Действующий мэр города Александр Сенкевич заявил в Facebook, что дебаты решили перенести на следующий день.

В первом туре на местных выборах в Николаеве победил Сенкевич (партия Пропозиція) – он получил 39% голосов избирателей (38 654), его конкурент Владислав Чайка (Оппозиционная платформа – За життя) – 29,3% (29 095). Второй тур выборов в Николаеве пройдет 22 ноября.