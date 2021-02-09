Контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ, который пытался собрать секретные данные о современной военной технике, разрабатываемой для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Шпионом оказался работник одного из стратегических предприятий Николаева.

“Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали агента ФСБ РФ, который собирал секретные сведения, составляющие государственную тайну в оборонной сфере. Оперативники и следователи спецслужбы установили, что работник одного из стратегических предприятий Николаева был завербован ФСБ и получил задание собрать информацию о современной военной технике для ВС Украина”, – отмечается в сообщении.

Контрразведчики установили, что для получения доступа к технической документации новейших разработок (а именно закрытых программ по использованию беспилотных летательных аппаратов) злоумышленник пытался завербовать одного из руководителей учреждения.

Агент ФСБ был задержан “на горячем” во время контролируемой передачи “секретных данных”.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.