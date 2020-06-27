У министра обороны Сербии Александара Вулина обнаружили кооронавирус после того, как он побывал на параде ко Дню победы в Москве (Россия).

Об этом сообщает сербское агентство РТС.

Также стало известно о заражении коронавирусом спикера Национального собрания страны Майи Гойкович.

На данный момент известно, что Гойкович госпитализировали в больницу с воспалением легких. Ее состояние стабильное, она получает необходимую терапию.

Что касается Вулина, то его состояние хорошее. У него нет никаких симптомов болезни. Вулин на самоизоляции, но продолжает регулярно выполнять обязанности министра обороны.

Также в издании отметили, что Вулин сделал тест на коронавирус после того, как Гойкович госпитализировали с COVID-19.