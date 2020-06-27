Об этом сообщает сербское агентство РТС.
Также стало известно о заражении коронавирусом спикера Национального собрания страны Майи Гойкович.
На данный момент известно, что Гойкович госпитализировали в больницу с воспалением легких. Ее состояние стабильное, она получает необходимую терапию.
Что касается Вулина, то его состояние хорошее. У него нет никаких симптомов болезни. Вулин на самоизоляции, но продолжает регулярно выполнять обязанности министра обороны.
Также в издании отметили, что Вулин сделал тест на коронавирус после того, как Гойкович госпитализировали с COVID-19.
- Ранее сообщалось, что 80 ветеранов Второй мировой войны, которые будут сидеть рядом с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы, отправили на карантин из-за COVID-19.