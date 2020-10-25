Об этом сообщает TUT.by.
Издание пишет, что с самого утра воскресенья в центр города стянули военную технику, на площади Независимости и возле музея ВОВ выставили ограждение, по улице Хоружей в сторону площади Якуба Коласа двинулись водометы и автозаки.
Читатели сообщили TUT.by, что по всему городу начал пропадать мобильный интернет.
Кроме того, Минский метрополитен официально заявил о закрытии в 12:30 на вход и выход станций метро “Площадь Ленина”, “Октябрьская”, “Площадь Победы”, “Площадь Якуба Коласа”, “Академия наук”, “Парк Челюскинцев”, “Первомайская”, “Купаловская”, “Немига”, “Фрунзенская”, “Молодежная” и “Пушкинская”.
Также издание сообщает, что начались задержания журналистов. В центре задержали фотокорреспондента “Комсомольской правды” Святослава Зоркого и журналиста “Новага часу” Дмитрия Дмитриева.
Протестующие, как и раньше, формируют цепи солидарности или идут организованной колонной. По подсчетам белорусской редакции “Радио Свобода”, по состоянию на 14:00 на марш в Минске собралось около 50 тысяч человек.
- Ранее сообщалось, что силовики применили спецсредства против участников Марша пенсионеров, который проходил на улицах Минске.
- Также заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил, что в случае необходимости силовики и военные будут применять спецсредства и боевое оружие против митингующих.