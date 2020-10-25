В Минске, столице Беларуси, проходит 11-ый марш протеста против режима Александра Лукашенко и фальсификации выборов президента, которые состоялись 9 августа. В центр города власти согнали водометы. Ограничена работа метро, пропал мобильный интернет.

Об этом сообщает TUT.by.

Издание пишет, что с самого утра воскресенья в центр города стянули военную технику, на площади Независимости и возле музея ВОВ выставили ограждение, по улице Хоружей в сторону площади Якуба Коласа двинулись водометы и автозаки.

Читатели сообщили TUT.by, что по всему городу начал пропадать мобильный интернет.

Кроме того, Минский метрополитен официально заявил о закрытии в 12:30 на вход и выход станций метро “Площадь Ленина”, “Октябрьская”, “Площадь Победы”, “Площадь Якуба Коласа”, “Академия наук”, “Парк Челюскинцев”, “Первомайская”, “Купаловская”, “Немига”, “Фрунзенская”, “Молодежная” и “Пушкинская”.

Также издание сообщает, что начались задержания журналистов. В центре задержали фотокорреспондента “Комсомольской правды” Святослава Зоркого и журналиста “Новага часу” Дмитрия Дмитриева.

Протестующие, как и раньше, формируют цепи солидарности или идут организованной колонной. По подсчетам белорусской редакции “Радио Свобода”, по состоянию на 14:00 на марш в Минске собралось около 50 тысяч человек.