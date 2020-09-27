Об этом сообщает белорусский портал TUT.BY.

Проблемы такие же, как и в последние полтора месяца — сайты либо не загружаются вовсе, либо с большой задержкой. Мессенджеры могут не обновляться, медиафайлы не загружаться.

Оператор А1 официально сообщает о “снижении пропускной способности”: “Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного Интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания”.

В МТС заявили следующее: “Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации”.

Оператор life:) заявил: “К сожалению, 27 сентября у наших абонентов в Минске был ограничен доступ к мобильному интернету. Причиной этого стали меры, принятые уполномоченными государственными органами. Мы сожалеем о произошедшем. О восстановлении корректного доступа к сервису сообщим дополнительно”.

С проводным Интернетом проблем не наблюдается. Работает без перебоев связь стандарта 2G.