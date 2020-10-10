Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет предложил организовать на следующие две недели дистанционное обучение для школьников из-за всплеска заболеваемости COVID-19.

Об этом он написал в Telegram.

Он отметил, что в ближайшие две недели необходимо найти возможность для организации дистанционного обучения школьников, учитывая цифры по количеству заболевших COVID-19.

“Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца – найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей.

Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали совместно. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО”, – написал Шкарлет.

Он отметил, что сейчас самое главное – “не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей”.

При этом, Шкарлет не указал на кого распространяется его предложение: только на школьников или на студентов и детей в садах также.