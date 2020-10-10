Об этом он написал в Telegram.
Он отметил, что в ближайшие две недели необходимо найти возможность для организации дистанционного обучения школьников, учитывая цифры по количеству заболевших COVID-19.
“Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца – найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей.
Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали совместно. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО”, – написал Шкарлет.
Он отметил, что сейчас самое главное – “не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей”.
При этом, Шкарлет не указал на кого распространяется его предложение: только на школьников или на студентов и детей в садах также.
- Напомним, что ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина сейчас не может вводить полный локдаун, как это сделал Израиль или некоторые страны Европы, из-за роста случаев коронавируса COVID-19. Он отметил, что необходимо найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений. В связи с этим министр планирует провести консультации с экспертами.