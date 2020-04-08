В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения обнародовали перечень показаний для госпитализации больных коронавирусом.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

В частности, госпитализация показана больным с подозрением / подтвержденным COVID-19, если:

– течение болезни средней тяжести или тяжелое (признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);

– имеются клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;

– имеются клинико-лабораторные данные сепсиса и/или септического шока;

– имеются клинико-лабораторные данные органной/системной недостаточности, кроме дыхательной;

– имеются сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и т.д.;

– независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38 °C, что плохо поддается коррекции.

Отмечается, что пациентам с тяжелым течением подтвержденного COVID-19 обеспечивается мониторинг и коррекция лечебных мероприятий, в зависимости от сопутствующих патологических состояний.

В Министерстве здравоохранения напоминают, что специфического лечения, как и вакцины от COVID-19, пока не существует.