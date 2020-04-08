Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
В частности, госпитализация показана больным с подозрением / подтвержденным COVID-19, если:
– течение болезни средней тяжести или тяжелое (признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);
– имеются клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;
– имеются клинико-лабораторные данные сепсиса и/или септического шока;
– имеются клинико-лабораторные данные органной/системной недостаточности, кроме дыхательной;
– имеются сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и т.д.;
– независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38 °C, что плохо поддается коррекции.
Отмечается, что пациентам с тяжелым течением подтвержденного COVID-19 обеспечивается мониторинг и коррекция лечебных мероприятий, в зависимости от сопутствующих патологических состояний.
В Министерстве здравоохранения напоминают, что специфического лечения, как и вакцины от COVID-19, пока не существует.
- В рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 в Украине частным лабораториям и клиникам разрешили проводить ПЦР-тестирование (методом полимеразной цепной реакции).