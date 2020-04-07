Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Для этого соответствующие учреждения охраны здоровья должны иметь лицензию и мощности.
“Сегодня разрешено проводить тестирование методом ПЦР на коронавирусную болезнь всем учреждениям охраны здоровья, которые имеют соответствующую лицензию и мощности. Единственное обязательство для них – отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и уведомлять об этом региональные заведения общественного здоровья, чтобы все случаи попадали в статистику”, – подчеркнул Ляшко.
По его словам, это поможет провести “надлежащее эпидемиологическое расследование каждого случая”.
(На видео – с 13:52)
В средине марта Ляшко сообщал, что экспресс-тесты на коронавирус уже можно пройти не только в государственных, но и в частных клиниках. Тогда он отмечал, что ведется работа с с частными лабораториями, “чтобы разрешить проводить ПЦР-диагностику коронавируса”.
- В Украине сейчас есть возможность проводить до 30 тысяч лабораторных тестов на коронавирус COVID-19 в неделю. При этом планируется увеличить их количество до 80 тысяч в неделю.
- Украина начала производство собственных ПЦР-систем. Ежедневно страна будет получать от 2 до 7 тысяч тестов на COVID-19.
- Министерство здравоохранения на следующей неделе ожидает получить 20 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства.