В рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 в Украине частным лабораториям и клиникам разрешили проводить ПЦР-тестирование (методом полимеразной цепной реакции).

Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Для этого соответствующие учреждения охраны здоровья должны иметь лицензию и мощности.

“Сегодня разрешено проводить тестирование методом ПЦР на коронавирусную болезнь всем учреждениям охраны здоровья, которые имеют соответствующую лицензию и мощности. Единственное обязательство для них – отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и уведомлять об этом региональные заведения общественного здоровья, чтобы все случаи попадали в статистику”, – подчеркнул Ляшко.

По его словам, это поможет провести “надлежащее эпидемиологическое расследование каждого случая”.

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(На видео – с 13:52)

В средине марта Ляшко сообщал, что экспресс-тесты на коронавирус уже можно пройти не только в государственных, но и в частных клиниках. Тогда он отмечал, что ведется работа с с частными лабораториями, “чтобы разрешить проводить ПЦР-диагностику коронавируса”.