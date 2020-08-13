Об этом заявил сегодня на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.
“Ситуация в Беларуси остается напряженной… Сегодня Министерство иностранных дел выдает новую рекомендацию гражданам Украины воздержаться от поездок в Республику Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и дальнейших объявлений. Я призываю наших соотечественников прислушаться к рекомендациям МИД: это позволит им избежать, мягко говоря, очень сложных ситуаций, в которые они могут попасть”, – подчеркнул Кулеба.
Он уточнил, что накануне МИД выдал рекомендации для тех граждан Украины, которые уже находятся на территории Беларуси.
Им рекомендовано: проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.
В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться на “горячую линию” посольства Украины в Республике Беларусь (по тел.: +375 25 60 311 84) или на круглосуточную “горячую линию” МИД Украины (по тел.: + 38044238 16 57).
(На видео – с 5:35)
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