Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам пока не посещать территорию Беларуси до стабилизации там ситуации.

Об этом заявил сегодня на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.

“Ситуация в Беларуси остается напряженной… Сегодня Министерство иностранных дел выдает новую рекомендацию гражданам Украины воздержаться от поездок в Республику Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и дальнейших объявлений. Я призываю наших соотечественников прислушаться к рекомендациям МИД: это позволит им избежать, мягко говоря, очень сложных ситуаций, в которые они могут попасть”, – подчеркнул Кулеба.

Он уточнил, что накануне МИД выдал рекомендации для тех граждан Украины, которые уже находятся на территории Беларуси.

Им рекомендовано: проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться на “горячую линию” посольства Украины в Республике Беларусь (по тел.: +375 25 60 311 84) или на круглосуточную “горячую линию” МИД Украины (по тел.: + 38044238 16 57).

(На видео – с 5:35)