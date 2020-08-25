Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.
Происшествие произошло в 17:42 в поселке Десна Козелецкого района в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы.
Полицейские установили, что в результате взрыва неизвестного предмета (предварительно гранаты РГД-5) погиб один военнослужащий. Еще трое – двое военнослужащих и одно гражданское женщина – доставлены в госпиталь Деснянского гарнизона с ранениями различной степени тяжести.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).