У військовому гуртожитку в містечку Десна на Чернігівщині стався вибух: одна людина загинула, ще троє госпіталізовані з пораненнями.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

Происшествие произошло в 17:42 в поселке Десна Козелецкого района в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы.

Полицейские установили, что в результате взрыва неизвестного предмета (предварительно гранаты РГД-5) погиб один военнослужащий. Еще трое – двое военнослужащих и одно гражданское женщина – доставлены в госпиталь Деснянского гарнизона с ранениями различной степени тяжести.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).