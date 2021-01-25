В воскресенье, 24 января, в Киеве зафиксировали сразу два температурных рекорда.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Б.Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 24 января в Киеве впервые за 141 год среднесуточная температура воздуха составляла + 4,4 ° С, что на 0,6 ° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1971 года.

Климатическая норма (1991-2020 гг.) Превышена на 9,1 ° С, что соответствует погоде начале ноября.

Максимальная температура в столице в воскресенье поднялась до + 8,6 ° С. Предыдущий рекорд для этого дня был превышен на 0,2 ° С