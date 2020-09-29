Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Сообщается, что ограничения будут действовать в течение трех недель, поскольку в Нидерландах наблюдается увеличение заболеваемости – почти по три тысячи новых случаев заражения ежедневно.

Так, посещение закрытых помещений с потоком людей (библиотеки и музеи) разрешается при условии резервирования на определенный период.

Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу, а люди контактных профессий должны будут регистрировать клиентов.

Заведения общепита будут работать до 21:00, магазины – до 22:00, а спортивные столовые будут закрыты. При этом бронирование мест в кинотеатре или ресторане может быть сделано для одной семьи или максимум четырех человек, не считая детей.

Спортивные соревнования будут проходить без зрителей.