Об этом пишет The Guardian.

В Нидерландах с 23 марта действует “умный карантин”, когда домой разрешается приглашать до трех человек при условии, что между ними не будет физического контакта.

Ученые пересмотрели свои рекомендации с учетом обстоятельства, что “люди без пары также хотят иметь определенную форму физической близости”, предупреждая, что риски такой близости должны быть минимальными.

“Обсудите, как лучше сделать это вместе. Например, встречайтесь с одним и тем же человеком для физического или сексуального контакта (например, с приятелем или другом для секса), если вы не больны. Договоритесь с этим человеком о том, сколько других людей вы оба видите. Чем больше людей вы видите, тем больше вероятность распространения коронавируса”, – отметили они.

Кроме того, исследователи не рекомендуют заниматься сексом с инфицированным коронавирусом партнером или если он находится на карантине с подозрением на COVID-19. Для тех, кто находится в отношениях также подготовили рекомендации.

“Самоудовлетворение или секс с другими людьми на расстоянии возможен: подумайте о том, чтобы рассказывать эротические истории или мастурбировать вместе”, – добавили ученые.