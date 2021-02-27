Об этом сообщает Associated Press.
Представитель полиции штата Замфара Мохаммед Шеху сообщил, что правоохранители вместе с военными начали совместную операцию по спасению похищенных школьниц.
Местный житель Муса Мустафа отметил, что преступники также атаковали военный лагерь и контрольно-пропускной пункт, расположенный в нескольких минутах от школы. Бандиты не позволили военным вмешаться в происходящее.
Отмечается, что в штате Замфара действует несколько вооруженных группировок, которые похищают людей ради выкупа или освобождения своих соратников из тюрем.
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