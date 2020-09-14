В Никополе сегодня, 14 сентября, около шести утра мужчина на Daewoo Lanos в больницу привез два тела. У погибших были огнестрельные ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Человек, который привез в больницу два трупа, исчез. Для его задержания введена полицейская спецоперация.

По данным телеканала “Первый Криворожский”, предполагаемый убийца может передвигаться на автомобилях трех разных марок – Chevrolet, Audi и Lexus.

Также правоохранителям удалось установить личности обоих погибших.

По данному факту открыли уголовное производство по 2 ч. п. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.