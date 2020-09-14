Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Человек, который привез в больницу два трупа, исчез. Для его задержания введена полицейская спецоперация.
По данным телеканала “Первый Криворожский”, предполагаемый убийца может передвигаться на автомобилях трех разных марок – Chevrolet, Audi и Lexus.
Также правоохранителям удалось установить личности обоих погибших.
По данному факту открыли уголовное производство по 2 ч. п. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
- Ранее правоохранители сообщили детали инцидента со стрельбой на трассе Киев-Харьков, во время которого пострадали активисты ОО “За життя”. Действия злоумышленников квалифицировали как покушение на убийство.