Об этом пишет The Guardian.
В Германии между Касселем и Геттингеном два лебедя забрели в район железнодорожных путей. Один из них погиб из-за удара током контактной сети, а второй остался там и как будто оплакивал друга. Спасателям пришлось долго выманивать выжившего лебедь с путей.
По данным полиции, из-за инцидента 23 поезда поезда были задержаны примерно на 50 минут.
Ученые уже отмечали, что лебеди, по-видимому, оплакивают своих товарищей и остаются рядом с местами их смерти.
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