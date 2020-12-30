Более 20 поездов были задержаны возле Фулдатала в Германии из-за лебедя, который "скорбел" на железнодорожных путях после гибели своего спутника.

Об этом пишет The Guardian.

В Германии между Касселем и Геттингеном два лебедя забрели в район железнодорожных путей. Один из них погиб из-за удара током контактной сети, а второй остался там и как будто оплакивал друга. Спасателям пришлось долго выманивать выжившего лебедь с путей.

По данным полиции, из-за инцидента 23 поезда поезда были задержаны примерно на 50 минут.

Ученые уже отмечали, что лебеди, по-видимому, оплакивают своих товарищей и остаются рядом с местами их смерти.