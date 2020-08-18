Об этом сообщает Bloomberg.

Решение суда позволяет Nokia добиваться запрета продаж автомобилей Mercedes в Германии, пишет агентство. Но для этого финская компания должна внести в рамках особого производства залог в размере €7 млрд ($8,3 млрд).

Представитель Daimler заявил, что компания обжалует решение суда. Перспективу запрета продаж он назвал маловероятной.

“Мы не можем понять вердикт суда Мангейма и подадим апелляцию”, – заявили в Daimler.

Президент Nokia Technologies Дженни Лукандер назвала решение суда признанием того, что новаторы должны получать за свои инженерные разработки справедливое вознаграждение.

“Мы надеемся, что теперь Daimler примет свои обязательства и получит лицензию на справедливых условиях”, – заявила она.

Nokia подала иски в Daimler также в судах Мюнхена и Дюссельдорфа. Daimler со своей стороны подал иск об аннулировании патентов Nokia в отдельном суде.

Отмечается, что Mercedes-Benz нарушил патент, не получив лицензию на условиях Nokia: финская компания хочет получать сбор за каждый проданный автомобиль со своими технологиями вместо того, чтобы выдавать производителям автозапчастей лицензию на соответствующие компоненты.

Некоторые поставщики, включая Continental AG и Robert Bosch GmbH, поддерживают Daimler в этом деле, отмечает издание. Автопроизводитель считает, что такая плата будет слишком высокой. В ответ Nokia заявила, что ее лицензионную модель приняли другие компании, в том числе BMW AG и Volkswagen AG.