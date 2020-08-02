В ряде городов Нидерландов сотни людей вышли на протесты против карантинных ограничений, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает издание Le Soir.

По данным журналистов, в воскресенье несколько сотен человек вышли протестовать против ограничений в Амстердаме, Гронингене и Энсхеде.

Самой крупной была акция в Гронингене: там в городском парке собралось около 200 демонстрантов.

В Амстердаме на акцию вышли несколько десятков человек. Она проходила на музейной площади. В Энсхеде вышли около 40 человек.

Протестующие принесли с собой плакаты с лозунгами: “За свободу, против чрезвычайных мер”, “Правительство плевать хотело на наши свободы”, “Это не должно стать новой нормой”. Также были лозунги против технологии 5G.

Полиция наблюдала за митингами, обошлось без столкновений.

Стоит отметить, что накануне около 1,5 тысяч человек вышли на антикарантинный протест в Гааге, информирует NOS.

Митинг в парке Маливельд против карантина проходил мирно. Однако одного из участников акции задержали за оскорбление полицейского, а другого – для установления личности.

Некоторые участники митинга явно нарушали социальную дистанцию в 1,5 метра и были без защитных масок.

Om 14.00 uur moet het hier beginnen. Gemoedelijk sfeertje pic.twitter.com/zcscUf1vzr — Sander Knura (@sanderknura) August 1, 2020

Стоит отметить, что в последние дни в стране наблюдается рост количества новых заражений коронавирусом.

Согласно данным ресурса Worldometer, за последние сутки в стране подтверждено 366 новых случаев заражения. С начала эпидемии в Нидерландах подтвердили более 55 тысяч случаев, свыше 6 тысяч из них летальные.