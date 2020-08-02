Об этом сообщает издание Le Soir.

По данным журналистов, в воскресенье несколько сотен человек вышли протестовать против ограничений в Амстердаме, Гронингене и Энсхеде.

Самой крупной была акция в Гронингене: там в городском парке собралось около 200 демонстрантов.

В Амстердаме на акцию вышли несколько десятков человек. Она проходила на музейной площади. В Энсхеде вышли около 40 человек.

Протестующие принесли с собой плакаты с лозунгами: “За свободу, против чрезвычайных мер”, “Правительство плевать хотело на наши свободы”, “Это не должно стать новой нормой”. Также были лозунги против технологии 5G.

Полиция наблюдала за митингами, обошлось без столкновений.

Фото: lesoir.be

Фото: ANP

Стоит отметить, что накануне около 1,5 тысяч человек вышли на антикарантинный протест в Гааге, информирует NOS.

Митинг в парке Маливельд против карантина проходил мирно. Однако одного из участников акции задержали за оскорбление полицейского, а другого – для установления личности.

Некоторые участники митинга явно нарушали социальную дистанцию в 1,5 метра и были без защитных масок.

Фото: twitter.com/sanderknura

Фото: NOS

Стоит отметить, что в последние дни в стране наблюдается рост количества новых заражений коронавирусом.

Согласно данным ресурса Worldometer, за последние сутки в стране подтверждено 366 новых случаев заражения. С начала эпидемии в Нидерландах подтвердили более 55 тысяч случаев, свыше 6 тысяч из них летальные.