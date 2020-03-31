В Нью-Йорке на фоне пандемии коронавируса из приютов разобрали всех котов и собак.

Об этом пишет Bloomberg.

Компании Muddy Paws Rescue и Best Friends Animal Society, которые работают с приютами, заявили, что они полностью или почти полностью опустели.

Отмечается, что из-за карантина жители Нью-Йорка видят в четвероногих друзей, которые способны их успокоить и отвлечь.

Всплеск наблюдается и в других районах США. К примеру, Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными заявило, что его офис в Лос-Анджелесе увеличил количество животных, которых берут в семьи, на 70 %. Кроме того, компания Best Friends отметила, что многие приюты, с которыми она сотрудничает в США, сообщают об одном и том же явлении.

При этом спасательные организации обеспокоены тем, что скоро может появится противоположная проблема – рост числа тех, кто сдает домашних животных, так как многие американцы теряют работу. Они переживают, что в приютах может не хватить мест для их размещения.