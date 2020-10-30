Об этом сообщает BBC.
65,2% граждан Новой Зеландии проголосовали “за” вступление в силу закона 2019 года об эвтаназии.
Результат может измениться, когда посчитают голоса людей, которые высказались, заполнив бюллетени по почте или за рубежом.
Противники легализации утверждают, что в законе не прописаны никакие гарантии.
Окончательный результат ожидаются в следующую пятницу, 6 ноября.
Такой поддержки закона достаточно для введения его в действие. Но для того, чтобы закон начал действовать – в стране обязательно нужно проводить референдум, на котором более 50% граждан выскажут поддержку.
Эвтаназия будет разрешена неизлечимо больным людям, живущим с болезнью не менее шести месяцев. Ее должны одобрить минимум два врача.
На сегодняшний день эвтаназия разрешена в таких странах, как Нидерланды, Бельгия, Колумбия, Люксембург и Канада.
К слову, на этом же референдуме, жители Новой Зеландии проголосовали против того, чтобы легализовать марихуану в развлекательных целях.
- В апреле суд в Нидерландах разрешил врачам проводить эвтаназию пациентов в случаях тяжелой деменции, которые заранее и добровольно обратились с письменным обращением.