Об этом пишет Newshub.

Теперь представители ЛГБТ составляют 9,16% представительного собрания Новой Зеландии, в то время как у Великобритании – 7%.

Сейчас у новозеландских лейбористов семь представителей ЛГБТ-сообщества, у зеленых – четыре.

Среди ЛГБТ-лейбористов – министр финансов Грант Робертсон и депутат парламента Манурева Луиза Уолл, которая представила законопроект о легализации однополых браков в 2012 году.

Также открытыми геями-лейбористами являются недавно избранный депутат от Веллингтона Аиша Верралл и депутат от Норткота Шанан Халберт.

В числе первых двух квир-депутатов от зеленых – Ян Логи и Хлое Сварбрик, которые в субботу одержали беспрецедентную победу среди электората в Центральном Окленде.

В то же время Национальная партия Новой Зеландии всегда выступала за так называемые “традиционные” ценности – консерваторы заявляли, что их не волнует, будут ли в их рядах члены ЛГБТ-сообщества.

Тем не менее в 2009 году парламент назвал один из своих 11 залов заседаний комитета “Радужной комнатой”, посвятив ее новозеландским геям, лесбиянкам и трансгендерам.