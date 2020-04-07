Covid-19 Украина

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В Новой Зеландии Пасхальному кролику и Зубной фее разрешили работать во время карантина

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн приравняла Пасхального кролика и Зубную фею к работникам наиболее важных профессий.

Вторник, 7 апреля 2020, 18:41

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что пандемия коронавируса COVID-19 не помешает Зубной фее и Пасхальному кролику навестить детей с подарками.

“Вам будет приятно узнать, что мы считаем Зубную фею и Пасхального кролика важнейшими сотрудниками. Но вы можете себе представить, как в это время они заняты дома своей семьей, а также своими крольчатами. Поэтому я хочу сказать детям Новой Зеландии, что, если Пасхальный кролик вдруг не сможет прийти в ваш дом, вы должны понимать, что в это время у них есть свои семейные дела и для них сложно успеть в такой момент повсюду”, – заявила Арден.

Она также предложила жителям страны устроить охоту за пасхальными яйцами в своем районе, но, соблюдая социальную дистанцию: к примеру, приклеить их к подоконникам скотчем.

Теги: Коронавирус, Новая Зеландия, карантин, Пасха

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