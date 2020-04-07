В Новой Зеландии Пасхальному кролику и Зубной фее разрешили работать во время карантина

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что пандемия коронавируса COVID-19 не помешает Зубной фее и Пасхальному кролику навестить детей с подарками.

“Вам будет приятно узнать, что мы считаем Зубную фею и Пасхального кролика важнейшими сотрудниками. Но вы можете себе представить, как в это время они заняты дома своей семьей, а также своими крольчатами. Поэтому я хочу сказать детям Новой Зеландии, что, если Пасхальный кролик вдруг не сможет прийти в ваш дом, вы должны понимать, что в это время у них есть свои семейные дела и для них сложно успеть в такой момент повсюду”, – заявила Арден.

Она также предложила жителям страны устроить охоту за пасхальными яйцами в своем районе, но, соблюдая социальную дистанцию: к примеру, приклеить их к подоконникам скотчем.