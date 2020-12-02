Четырехдневный съезд свингеров в Новом Орлеане (США), который прошел в ноябре, привел к 41 новому случаю заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает NBC News.

В пятницу владелец Naughty Events Боб Ханнафорд написал в своем блоге, что число случаев заболевания на съезде “Naughty N’awlins”, которое началось 11 ноября, резко увеличилось с пяти положительных тестов до 41. Ханнафорд написал, что компания обратилась к участникам, чтобы убедить их пройти тестирование.

“Хотя большинство случаев были легкими или бессимптомными, по крайней мере два человека перенесли болезнь тяжело”, – сказал он.

Пока неизвестно, у скольких еще из 300 участников съезда положительный результат теста.

“Мы не знаем, сколько людей прошли тестирование после нашего мероприятия. Возможно, кто-то получил положительный результат и не сообщил нам об этом”, – написал Ханнафорд.

Naughty Events выпустили браслеты, на которых указывалось, предъявил ли человек документы, подтверждающие наличие антител, и другие браслеты, на которых была указана дата последнего отрицательного результата теста. Ханнафорд написал, что от участников также требовалось соблюдать социальную дистанцию в очередях и носить маски в общественных местах, но некоторые участники признались, что в последние несколько дней съезда вели себя более расслабленно.

Четырехдневный съезд был проведен в тот же день, когда вступил в силу план открытия Фазы 3.3 Нового Орлеана, который увеличил количество мест для собраний. По данным WDSU, филиала NBC News, закрытые мероприятия были ограничены максимум 100 людьми.

Представитель мэрии Нового Орлеана подтвердил NBC News, что на съезд Naughty Events не было разрешения.

С тех пор Новый Орлеан подвергся более строгим COVID-ограничениям – губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс ввел более жесткие правила на фоне резкого роста числа случаев заболевания в стране. Согласно данным NBC News, в США было зарегистрировано более 13,6 миллиона подтвержденных случаев заражения коронавирусом, и более 232 000 из них – в Луизиане.