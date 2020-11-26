День благодарения в США в этом году приходится на критический момент в борьбе с COVID-19. Эксперты опасаются, что традиционные праздники и собрания через несколько недель превратятся во всплеск случаев заболевания и новый печальный рекорд.

Об этом сообщает CNN.

Ежедневно с 3 ноября регистрируется более 100 000 новых случаев заражения. Эксперты предсказывают, что количество ежедневных смертей удвоится всего за несколько дней.

“Если вы посмотрите на людей, которые сегодня госпитализированы, они были инфицированы две недели назад, а может и больше. Таким образом, симптомы появляются через пять-семь дней. Обычно требуется еще около недели, чтобы заболеть, чтобы попасть в больницу, так что это не менее двух недель, а затем обычно требуется еще неделя, чтобы люди переболели. Я ожидаю, что в следующие 10 дней ежедневная смертность удвоится. Мы будем видеть около 4000 смертей в день”, – сказал доктор Джонатан Райнер, профессор медицины в Университете Джорджа Вашингтона.

С начала пандемии в США умерло более 262 100 человек. Согласно прогнозу, опубликованному Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в течение следующих трех с половиной недель еще около 60 000 человек могут погибнуть.

В связи с тем, что в стране произошла вспышка COVID-19, местные и государственные лидеры всю неделю предпринимали последние попытки донести до американцев предупреждение: откажитесь от традиционного празднования Дня благодарения в этом году, иначе все может ухудшиться.

В Пенсильвании и некоторых частях Джорджии разослали телефонные оповещения с призывом к жителям оставаться дома во время праздников.

Официальные лица Нового Орлеана разослали жителям напоминание о том, что нужно праздновать дома и проводить большие торжества в онлайн-режиме.

В заключительном обращении к Канзасу губернатор Лаура Келли заявила, что соблюдение санитарных норм будет более важным, чем когда-либо в ближайшие дни.

Главный хирург США доктор Джером Адамс сказал, что самый безопасный вариант празднования Дня Благодарения в этом году – только с ближайшими членами семьи.

Подобные предупреждения поступали на прошлой неделе почти во всех штатах.

“Через одну-две недели, мы увидим всплеск за всплеском. Мы переживаем тяжелые времена”, – сказал доктор Уильям Шаффнер, профессор инфекционных заболеваний Университета Вандербильта.

Чтобы этого не произошло, на прошлой неделе CDC призвал американцев избегать поездок на праздники. Многие изменили свои планы, показал новый опрос. Но миллионы этого не сделали.

По данным Управления транспортной безопасности, около 4,8 миллиона человек сели в самолеты с момента предупреждения CDC, при этом более 900 000 человек прошли через службу безопасности в аэропортах страны во вторник.

Больницы в некоторых частях страны быстро заполняются. По данным проекта отслеживания COVID-19, по всей стране госпитализировано почти 90000 человек, что является новым рекордом 16-й день подряд.

В округе Лос-Анджелес, где количество госпитализаций выросло примерно на 70% за последние две недели, больницы могут столкнуться с нехваткой как обычных больничных коек, так и коек в отделениях интенсивной терапии.

Представители здравоохранения штата Вашингтон заявили, что число случаев заболевания резко возросло, и предсказали, что если текущее распространение болезни будет продолжаться такими же темпами, как в начале этого месяца, к началу декабря количество ежедневных госпитализаций может удвоиться.