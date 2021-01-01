В новогоднюю ночь 1 января российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“С начала текущих суток, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня”, – сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, недалеко от населенного пункта Авдеевка, вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На этом же направлении, в районе населенного пункта Водяное, враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” (вблизи населенного пункта Золотое-4) оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а неподалеку Новолуганского – из стрелкового оружия.

“На обстрелы противника украинские защитники предоставили адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами”, – отмечается в сообщении.

За прошедшие сутки, 31 декабря, в районе проведения ООС было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Все обстрелы враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

Так, вблизи населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а неподалеку Широкино – из минометов 82-го калибра и ручного противотанкового гранатомета.

В районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, а возле Талаковки – из подствольных гранатометов.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений не было.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня уведомлены представители ОБСЕ.