Сегодня, 18 июля, в Париже откроется первый кинотеатр на воде.

Об этом сообщает журнал Designboom.

В плавучем кинотеатре “Cinéma sur l’Eau” люди будут смотреть фильмы, находясь в лодках, которые расположат на воде с соблюдением социальной дистанции.

Зрителей усадят на 38 лодок с электромоторами, которые расположены на Сене, также будет установлено 150 дополнительных посадочных мест на набережной реки.

Открытие необычного кинотеатра состоится в честь возвращения ежегодной городской программы Paris Plages, которая создает временные пляжи во французской столице в летнее время.