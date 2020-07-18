Об этом сообщает журнал Designboom.
В плавучем кинотеатре “Cinéma sur l’Eau” люди будут смотреть фильмы, находясь в лодках, которые расположат на воде с соблюдением социальной дистанции.
Зрителей усадят на 38 лодок с электромоторами, которые расположены на Сене, также будет установлено 150 дополнительных посадочных мест на набережной реки.
Открытие необычного кинотеатра состоится в честь возвращения ежегодной городской программы Paris Plages, которая создает временные пляжи во французской столице в летнее время.
- Из-за пандемии коронавируса COVID-10 бродвейские театры не откроются для посетителей до конца 2020 года.