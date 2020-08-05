Об этом сообщили в Православной церкви Украины.

В ПЦУ заявили, что грехом будет отказаться выполнить свою миссию в жизни ребенка после Крещения.

“Если вы не готовы стать крестными родителями, это не считается плохим поступком или грехом. Следует понимать, что между ребенком и крестными родителями возникают особые отношения, основанные на духовном родстве. Поэтому грехом будет отказаться выполнить свою миссию в жизни ребенка после Крещения. Осознав, что сейчас вы не чувствуете в себе уверенности быть духовным опекуном, подумайте, как в будущем можно усовершенствоваться, чтобы выполнить эту миссию в своей жизни”, – говорится в сообщении.

В поместной церкви отметили, что решение стать крестными родителями должно быть взвешенным и осознанным личным выбором. “Если человек не чувствует моральной и духовной готовности стать крестным или крестной, если понимает, что не сможет помочь родным родителям крестного ребенка в его воспитании, вполне корректно отказаться, не оскорбляя чувств близких людей. Достаточно откровенно объяснить причину своего отказа”, – пояснили в ПЦУ.

“Взять на себя ответственность духовного наставника – действительно важная миссия, ведь крестные родители должны быть примером для подражания, представляя всей своей жизнью христианские ценности. Иногда можно услышать, что отказываться быть крестными нельзя, потому что это вроде как “открещивание от Господа”. Но никакого отношения к установкам Православной церкви это утверждение не имеет”, – добавили в ПЦУ.