Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Пенсильвания на данный момент. Победа в этом штате принесет ему 20 голосов выборщиков, а значит – кресло президента США.

Об этом сообщает NBC News.

На данный момент Байден значительно вырвался вперед в Пенсильвании. Это стало возможным благодаря тому, что в штате подсчитали большинство голосов, полученных от избирателей, которые голосовали по почте.

Сейчас у Байдена 49,6% поддержки в штате, а у Трампа – 49,2%. Разрыв между кандидатами составляет более 27 тысяч голосов в пользу Байдена. На кону – 20 голосов выборщиков.

Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс заявил, что Байден лидирует в Пенсильвании, где завершают подсчет голосов. Он отметил, что в обращении к американцам, которое запланировано на сегодня, Байден скажет о том, что готов двигаться дальше, ведь президентская гонка еще не закончилась.

“Я думаю, вы услышите обновленную информацию о гонке, в которой он выразит свою уверенность, свой оптимизм по поводу конечного результата и решимость”, – сказал Кунс.

По его словам, подсчет голосов в Пенсильвании на финишной прямой, но сегодня его, вероятнее всего, не закончат. По мнению местных политиков-демократов, разрыв между Байденом и Трампом будет значительно больше, когда подсчитают все голоса избирателей, которые отправили бюллетени по почте.

Как известно, ранее штаб Республиканской партии обратился в суд с требованием прекратить принимать бюллетени, отправленные по почте после того, как закрылись избирательные участки. Верховный судья Сэмюэл Алито удовлетворил часть запроса. Он отметил, что не может приказать прекратить считать бюллетени, но сказал считать только те, которые поступили до 17:00 пятницы по местному времени.

К слову, победитель выборов еще не объявлен, подсчеты продолжаются в 6 штатах.