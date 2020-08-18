Об этом сообщает польское издание Business Insider.

Местная компания Biomed Lublin производит препарат с антителами, содержащимися в плазме крови тех, кто выздоровел от коронавируса.

“Даже если работа над вакциной будет успешной, этот препарат будет иметь дополнительный эффект. Польша – единственная страна в Центральной и Восточной Европе, у которой есть технологии для производства этого препарата. Действие антител в плазме крови имеет доказанный научный эффект при лечении COVID-19” , – сообщил один из разработчиков препарата, сенатор Гжегож Челей.

Препарат для лечения больных COVID-19 будет выпускаться в форме раствора в ампулах, и будет вводиться внутримышечно путем инъекции. Производство планируется завершить через шесть недель. Первая доза должна быть введена пациенту не позднее, чем через девять недель.

По словам Челея, для испытаний препарата и его разработки было использовано более 150 литров крови. Помимо этого он призвал создать в Европе банки плазмы, поскольку количество антител в плазме переболевших снижается через несколько недель после выздоровления.