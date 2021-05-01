У Португалії відкрився найдовший у світі підвісний пішохідний міст.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Довжина моста, який знаходиться в місті Арока, в годині їзди на південь від Порту, становить 516 метрів. Він з’єднує водоспад Агіейрас і ущелину Пайва. Перехід мосту займає близько 10 хвилин.

Він виконаний в тибетському стилі, і підтримується сталевими тросами і двома величезними V-подібними баштами. Довжина мосту складає 516 метрів.

На будівництво, спроєктоване португальською студією Itecons, пішло три роки.

Раніше титул найдовшого пішохідного підвісного моста носив міст Чарльза Куон в Швейцарії, протяжністю 494 метри і відкритого в 2017 році.