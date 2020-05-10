Об этом сообщает чешское информагентство Czech News Agency.

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж отметил, что унитаз на постаменте, вероятно, появился вечером 8 мая.

“Если кому-то нужно выразить себя таким образом в дни, которые являются празднованием окончания Второй мировой войны, это говорит о том, что у него в голове фекалии, а не что-либо еще”, – сказал он.

На данный момент полиция расследует обстоятельства появления унитаза.

СПРАВКА. Конев Иван Степанович – советский военачальник, маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Главнокомандующий объединенными вооруженными силами стран Варшавского Договора.

Отношение к маршалу Коневу в современной Европе неоднозначно. В Венгрии его считают убежденным сталинистом, который не поколебался выполнить приказ об оккупации Венгерского государства 1956. Также Польша не воспринимает Конева как героя – в 1992 его мемориальная скульптура в Кракове была демонтирована, поскольку символизировала советскую оккупацию страны.