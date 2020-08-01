Об этом сообщает японская газета The Japan Times.
Губернатор префектуры Дэнни Тамаки заявил, что в регионе ввели чрезвычайное положение и жителей просят в течение двух недель по возможности оставаться дома.
По его словам, в провинции “взрывное распространение коронавирусной инфекции”.
“Мы объявляем чрезвычайное положение до 15 августа”, – сообщил Тамаки.
Он пояснил, что больницы в провинции переполнены.
Только в пятницу, 31 июля, на острове зафиксировали 71 новый случай заболевания. Всего же с начала эпидемии в префектуре Окинава зафиксировали 395 случаев коронавируса, причем 248 из них приходятся на служащих вооруженных сил США, которые базируются на острове.
В целом по всей Японии за сутки диагностировали около 1,5 тысячи случаев заражения.
- В субботу, 1 августа, в Берлине (Германия) тысячи людей вышли на акцию протеста против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.