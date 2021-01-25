Об этом Обрадор сообщил в Twitter.
“С сожалением сообщаю вам, что я инфицирован COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично”, – написал президент.
Он заверил, что будет оставаться в курсе всех дел.
А еще Обрадор сообщил, что у него запланирован телефонный разговор с российским президентом Путиным по поставкам в Мексику вакцины “Спутник V”.
- 24 декабря сообщалось, что в Мексике начинается вакцинация медицинских работников. Прививать начали вакциной Pfizer, которую доставили из Бельгии.