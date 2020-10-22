В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят запретить использование мобильных телефонов во время обучения в школе.

Об этом свидетельствует информация на сайте Парламента.

Инициатором документа № 4226 выступил нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко.

В частности, законопроектом предлагается внести дополнения в закон “О среднем образовании” путем установления нормы о запрете на использование мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к Интернету, всеми участниками образовательного процесса во время проведения учебных занятий за исключением использования таких устройств в образовательных целях и детьми с особыми образовательными потребностями.

В пояснительной записке отмечается, что документ разработан с целью помочь детям сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и сократить использование социальных сетей. Также запрет на использование гаджетов с доступом к сети Интернет позволит сократить случаи Интернет-буллинга и окончательно решит вопрос с кражами дорогих аппаратов.