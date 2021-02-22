В связи с ростом числа попыток детских самоубийств парламентский комитет по вопросам здоровья нации инициирует два законопроекта, которые должны запретить продажу лекарств детям до 14 лет.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения и депутат от “Слуги народа” Михаил Радуцкий.

Чиновник отметил, что первый законопроект касается непосредственно запрета продажи лекарств детям до 14 лет. В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя продавать лекарства будет разрешено только в случае предъявления документа, подтверждающего возраст.

Второй законопроект предусматривает введение административной ответственности за нарушение этого запрета. За продажу лекарств детям до 14 лет грозит штраф от 102 до 425 гривен, а за повторное нарушение – от 425 до 1190 гривен.

Радуцкий отметил, что за два последних года в Украине зафиксировали 60 попыток детских самоубийств. Только с начала 2021 таких случаев было 25. По мнению депутата, недавние случаи с отравлением детей лекарствами – это очень серьезная угроза, которая требует немедленного реагирования государства.

Нардеп отметил, что один из факторов, который подталкивает детей к попыткам самоубийства – это деструктивный контент с некоторых соцсетей и онлайн-игр. Чтобы предотвратить это, депутат предлагает вести разъяснительную работу с детьми, родителями, применять социальную рекламу и работу социальных работников.

“Возможно, стоит ввести санкции против информационных платформ, которые не хотят или не могут защищать пользователей от деструктивного контента”, – предполагает Радуцкий.

Он добавил, что запрет продажи лекарств детям тоже необходимо.

“По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи самоубийства с использованием лекарственных средств занимают второе место по распространенности, и около 60% из них было совершено именно несовершеннолетними. То есть это наиболее доступный способ причинить себе вред”, – объясняет депутат.