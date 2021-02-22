Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения и депутат от “Слуги народа” Михаил Радуцкий.
Чиновник отметил, что первый законопроект касается непосредственно запрета продажи лекарств детям до 14 лет. В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя продавать лекарства будет разрешено только в случае предъявления документа, подтверждающего возраст.
Второй законопроект предусматривает введение административной ответственности за нарушение этого запрета. За продажу лекарств детям до 14 лет грозит штраф от 102 до 425 гривен, а за повторное нарушение – от 425 до 1190 гривен.
Радуцкий отметил, что за два последних года в Украине зафиксировали 60 попыток детских самоубийств. Только с начала 2021 таких случаев было 25. По мнению депутата, недавние случаи с отравлением детей лекарствами – это очень серьезная угроза, которая требует немедленного реагирования государства.
Нардеп отметил, что один из факторов, который подталкивает детей к попыткам самоубийства – это деструктивный контент с некоторых соцсетей и онлайн-игр. Чтобы предотвратить это, депутат предлагает вести разъяснительную работу с детьми, родителями, применять социальную рекламу и работу социальных работников.
“Возможно, стоит ввести санкции против информационных платформ, которые не хотят или не могут защищать пользователей от деструктивного контента”, – предполагает Радуцкий.
Он добавил, что запрет продажи лекарств детям тоже необходимо.
“По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи самоубийства с использованием лекарственных средств занимают второе место по распространенности, и около 60% из них было совершено именно несовершеннолетними. То есть это наиболее доступный способ причинить себе вред”, – объясняет депутат.
- В соцсетях и на центральных телеканалах прогремела новость об отравлении школьниц спазмолитиками в Боярке Киевской области. Теперь подобная ситуация сложилась в Умани (Черкасская область).