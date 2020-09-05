Если российско-оккупационные войска атакуют украинские позиции на Донбассе, то получат адекватный ответ "всеми силами и средствами".

Об этом говорится в заявлении командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

“В случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, Командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами”, – подчеркивается в заявлении.

Кравченко отметил, что украинская сторона нарушений договоренностей в районе населенного пункта Шумы не осуществляла. В связи с этим обвинение боевиков “ДНР” не соответствует действительности, является провокационным и направлено на срыв “режима тишины”.

“Мною, командующим Объединенных сил, вместе с руководителем украинской стороны СЦКК проведена проверка фактов, изложенных в заявлении так называемого главы “ДНР” по оборудованию украинской стороной инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы Донецкой области… По результатам проверки установлено, что это обвинение не соответствует действительности и является провокационным, влечет за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей, что были достигнуты 22 июля 2020 года Трехсторонней контактной группой о дополнительных мерах по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня”, – говорится в заявлении.