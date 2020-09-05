Об этом говорится в заявлении командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.
“В случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, Командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами”, – подчеркивается в заявлении.
Кравченко отметил, что украинская сторона нарушений договоренностей в районе населенного пункта Шумы не осуществляла. В связи с этим обвинение боевиков “ДНР” не соответствует действительности, является провокационным и направлено на срыв “режима тишины”.
“Мною, командующим Объединенных сил, вместе с руководителем украинской стороны СЦКК проведена проверка фактов, изложенных в заявлении так называемого главы “ДНР” по оборудованию украинской стороной инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы Донецкой области… По результатам проверки установлено, что это обвинение не соответствует действительности и является провокационным, влечет за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей, что были достигнуты 22 июля 2020 года Трехсторонней контактной группой о дополнительных мерах по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня”, – говорится в заявлении.
- Украина созывает на 6 сентября экстренное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за угроз главаря террористической организации “ДНР” Дениса Пушилина открыть огонь по украинским позициям на Донбассе. Огонь по позициям украинских войск боевики намерены открыть в понедельник, 7 сентября. Причиной открытия огня якобы являются “незаконно возведенные инженерные сооружения в районе населенного пункта Шумы”.
- Ранее в штабе ООС сообщили, что российско-оккупационные войска систематически нарушают режим прекращения огня на Донбассе, минируя территории и поставляя военную технику в обход постов.