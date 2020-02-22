В Брянске Российской Федерации госпитализировали пятерых украинцев, которые находились в одном вагоне поезда Киев-Москва с китаянкой, у которой подозревали коронавирус.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

“Из числа контактных лиц по вагону, также в инфекционную больницу госпитализированы 5 граждан Украины (2 человека и 3 женщины)”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что их состояние нормальное, жалоб нет, лабораторные исследования в работе.

В то же время, в отцепленном и поставленном на санитарную стоянку вагоне, в котором ехала больная китаянка также находятся 6 граждан Украины, которые отказались от госпитализации.

В Минздраве добавили, что украинцы обеспечены всем необходимым, включая горячее питание. После получения результатов лабораторных исследований на новый коронавирус будет принято решение об их дальнейшем следовании.