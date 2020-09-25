В Рио-де-Жанейро (Бразилия) отменили традиционное карнавальное шествие в связи с пандемией коронавируса.

Такое решение приняла Независимая лига школ самбы, сообщает Globo.

Президент лиги Хорхе Кастанейра пояснил, что карнавал переносят с февраля 2021 года на неопределенный срок.

Он считает, что проведение карнавала зависит от сроков получения вакцины от коронавируса и проведения иммунизации населения.

“Это не отмена, а перенос сроков и поиск решения. В феврале парад провести нельзя”, – заявил Кастанейра.

При этом, в Бразилии попытаются организовать какой-то альтернативный проект.