Такое решение приняла Независимая лига школ самбы, сообщает Globo.
Президент лиги Хорхе Кастанейра пояснил, что карнавал переносят с февраля 2021 года на неопределенный срок.
Он считает, что проведение карнавала зависит от сроков получения вакцины от коронавируса и проведения иммунизации населения.
“Это не отмена, а перенос сроков и поиск решения. В феврале парад провести нельзя”, – заявил Кастанейра.
При этом, в Бразилии попытаются организовать какой-то альтернативный проект.
- В июле в одном из крупнейших городов Бразилии – Сан-Паулу – из-за эпидемии коронавируса COVID-19 решили отложить карнавал, который был запланирован на февраль 2021 года.