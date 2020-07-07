В Ровенской области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации решили ослабить карантин.

Об этом сообщила пресс-служба Ровенской областной государственной администрации.

В частности, в области разрешили работу учреждений физкультуры, спортивных залов, фитнес-центров для проведения тренировок. Также могут работать творческие студии, открытые площадки музеев и детские сады в некоторых районах.

“Наивысшая заболеваемость COVID-19 сейчас наблюдается в Вараше, Дубно, Ровно, Ровенском, Рокитновском, Здолбуновском, Гощанском и Березнивском районах. В общем в области выявление случаев инфицирования COVID-19 составляет 15,3 %, динамика роста случаев инфицирования – на уровне минус 25 %, загруженность коек составляет 33,6 %. Такие показатели ниже утвержденных Правительством норм. Это позволяет несколько ослабить ограничительные меры”, – отметил главный санитарный врач Ровенской Роман Сафонов.

Касательно детских садов, то эпидемиологическая ситуация позволяет открыть заведения только в 5-ти районах области: в Демидовском, Радивиловском, Корецком, Дубровицком и Дубенском районах, кроме города Дубно.

При открытии садов жителям Ровенской области необходимо будет соблюдать все рекомендации главного санитарного врача. В частности:

– обязательный температурный скрининг;

– родители не должны заходить в садик, воспитатели встречают детей на улице;

– организация всех противоэпидемических мероприятий и тому подобное.