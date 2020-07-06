Об этом свидетельствуют данные МОЗ Украины.

По данным МОЗ, эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в столице улучшилась.

Тем не менее министерство до сих пор запрещает ослаблять ограничения в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях.

По состоянию на 09:00 6 июля в Украине зафиксировано 543 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.