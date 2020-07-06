Об этом свидетельствуют данные МОЗ Украины.
По данным МОЗ, эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в столице улучшилась.
Тем не менее министерство до сих пор запрещает ослаблять ограничения в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях.
По состоянию на 09:00 6 июля в Украине зафиксировано 543 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
- Ранее сообщалось, что по состоянию на 5 июля Киев и 8 областей не соответствуют критериям, необходимых для перехода к следующему этапу ослабления карантинных мер.
- Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.