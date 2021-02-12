В Ровно полиция начала расследование в отношении врача-стоматолога, которую обвиняют издевательствах над детьми во время лечения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровненской области.

На владелицу клиники детской стоматологии Only Kids Инну Кравчук обратили внимание после того, как в Facebook-группе “Білі халати” Рівного” появилось сообщение от Виктории Бобрик – матери маленькой девочки, которой лечили и удаляли зубы в этой клинике.

На опубликованных снимках видно, что у ребенка распухла губа, появилось нагноение, из-за чего девочке пришлось принимать антибиотики.

“Хочу также поделиться опытом лечения зубов 4.02.2021року. (Это второй наш визит) моей дочери у Инны Кравчук. После лечения имеем достаточно неприятную ситуацию, которая стала проявляться после нескольких часов посещения стомат. кабинета. Врач вину не признает со вчерашнего вечера и говорит, что ребенок под действием анестезии покусала себе губу. Сегодня это хирург опроверг и назначил лечение антибиотиками. Гнойное воспаление. Результат лечения зубов-испорченный эстетический вид девочки, температура, антибиотики”, – написала она.

На пост отреагировали и другие родители – оказалось, что это не первый случай “странного лечения” у Кравчук.

Также в группе появился еще один пост, в котором мать пятилетней девочки Юлия Яцук заявила, что ее дочь вышла от стоматолога Кравчук и ее ассистентов со ссадинами и синяками на шее. Женщина пишет, что ей запретили присутствовать на приеме и выставили из кабинета. Позже этот пост был удален администрацией группы.

“Только был удален мой пост о том, как в детской стоматологической клинике “Only kids” 02.02.2021 при лечении моей 5-летней дочери к ней было применено физическое насилие стоматологом Инной Кравчук и/или ее ассистентами, о чем свидетельствовало фото (видимо, из-за него и добились отмены поста). Фото доступно на других носителях. Никаких конкретных комментариев за свои неправомерные действия в клинике, кроме того, что врачу обидно, я не услышала”, – написала Яцук.

По ее словам, целью поста было предостеречь родителей от той ошибки, которую допустила она.

“Оставила своего ребенка один на один с врачом, которая уверяла, что очень любит детей и знает, какой подход нужен к ним, чтобы успокоить, а взамен применила физическое насилие при приеме, о чем свидетельствуют синяки и ссадины на шее и предплечьях дочери”, – пишет Юлия Яцук.

Женщины обратились в полицию, начато досудебное расследование.

“По факту умышленного легкого телесного повреждения следователи Ровенского районного управления полиции начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины”, – сообщили правоохранители.

Сообщается, что в рамках уголовных производств назначены судебно-медицинские экспертизы.