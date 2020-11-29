В больнице города Жолква Львовськой области из-за отсутствия электроэнергии умерли двое пациентов, находившихся в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

В полиции заявили, что узнали о случившемся во время мониторинга соцсетей.

“Проведенной проверкой установлено, что 27 ноября в период с 17.50 до 19.10 отсутствовало электроснабжение в Жолковской районной больнице. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей возрастом 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти – дыхательный недостаточность”, – сообщили в полиции.

В ходе расследования правоохранители установили, что в больнице есть два электрогенератора на случай аварийного отключения света, но их в этот раз не задействовали.

Следователи открыли уголовное производство по статьям о служебной халатности и убийству по неосторожности (ч.2 ст.367, ч.2 ст.119 УК Украины).