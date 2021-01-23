В Ровно неизвестные напали на офис партии "Европейская Солидарность". В политсиле считают, что это связано с борьбой против незаконных достроек.

Об инциденте проинформировали в пресс-службе партии.

Неизвестные с помощью камня разбили оконное стекло помещения общественной приемной на улице Соборной.

“Как только депутаты Ровенского городского совета от “Европейской Солидарности” выразили категорическую позицию и взялись за решение ситуации с незаконными достройками – и вот имеем реакцию… Мы не знаем сейчас, что именно произошло и кто это сделал. Выяснять это будет полиция. Но причинно-следственная связь очень очевидна: последние два дня напряженная ситуация с демонтажем незаконно возведенной достройки на одной из центральных улиц города. Депутаты горсовета от “Европейской Солидарности” не стояли в стороне от этого беззакония и активно включились в то, чтобы достройка, которая сделана без каких-либо разрешений и документов, была демонтирована. Есть все основания связывать этот процесс и как его следствие (вероятно, только первое предупреждение) – разбит офис”, – подчеркнули в партии.

В пресс-службе Национальной полиции Ровенской области сообщили, что информация об инциденте поступила сегодня в 12:20 от народного депутата Украины.

При осмотре места происшествия правоохранители не обнаружили противоправных действий по завладению имуществом.

По факту хулиганства начато досудебное расследование по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины.